Роботу із запровадження автоматизованої системи призначення субсидій активізують

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив віце-прем'єр-міністру, міністру соціальної політики Сергію ТІГІПКО активізувати роботу із запровадження автоматизованої системи призначення субсидій населенню.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, 3 серпня, на засіданні Кабінету міністрів.

Прем'єр підкреслив, що в деяких випадках жителі України просто вважають незручним звертатися за наданням субсидій.

Зокрема, М.АЗАРОВ розповів, що в ході поїздки до Вінницької області відвідав одну з сімей, де йому сказали, що найбільш хвилююче питання - ціна на газ, за ​​який сім'я платить близько 500 грн. в місяць. При цьому прем'єр відзначив, що доходи сім'ї дозволяють їм звернутися за наданням субсидії, але сім'я не звертається за нею, оскільки вважає, що самостійно впорається з оплатою.

«Вони вважають себе людьми середнього достатку і вважають, що впораються самостійно... Незручно просити допомоги - ось такі у нас люди. Я зайвий раз переконався, що з такими працьовитими, позитивними і сумлінними людьми ми, безумовно, подолаємо кризу і побудуємо зовсім нову Україну», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у липні цього року Кабмін прийняв постанову «Про внесення зміни до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива».

Зокрема, документ передбачає спрощення механізму нарахування субсидій, коли вони зможуть видаватися не на термін 6 місяців, а автоматично на період до зміни в родині умов на право їх отримання.

Також змінами врегульовано питання про призначення субсидій у сім'ях, в яких члени сім'ї відсутні тривалий час.