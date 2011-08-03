Азаров доручив Мінрегіонбуду розробити програму розвитку кожного населеного пункту

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України спільно з місцевою владою створити програму розвитку кожного населеного пункту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

М.АЗАРОВ зазначив, що в кожному регіоні повинен бути план розвитку промисловості, соціальної та побутової сфери.

«Я ставлю завдання Мінрегіонбуду спільно з місцевими адміністраціями розробити програму розвитку буквально кожного населеного пункту... Кожне село і селище в Україні повинні мати перспективу. І люди повинні про це знати. Їм потрібно дати можливість самим планувати розвиток свого міста», - сказав він.

Прем'єр зазначив, що в ході останніх поїздок по регіонах, спілкуючись з жителями різних населених пунктів, він зробив висновок, що насамперед їх цікавлять питання не особистого характеру, а рішення проблем, що існують в їхніх населених пунктах, які пов'язані з роботою підприємств, медичних установ, а також питання організації дозвілля.

При цьому М.АЗАРОВ підкреслив, що плани розвитку населених пунктів повинні бути обговорені на зборах громад.