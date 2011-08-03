Земля в Дніпропетровській обл. в липні подешевшала на 0,78% - до 2418 дол. за сотку

Середня вартість землі в Дніпропетровській області під котеджне будівництво в липні 2011 року знизилася на 0,78%, або 19 дол., - до 2418 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, найдешевшим в області залишався Криничанський район із середнім показником 1004 дол./сотка, найдорожчим - Синельниківський район, де середня ціна продажу склала 2805 дол./сотка.

За даними компанії, за вказаний період вартість земельних ділянок в Дніпропетровському районі області знизилася на 0,81% (21 дол.) - до 2558 дол./сотка, у Новомосковському - знизилася на 1,5% (18 дол.) - до 1184 дол./сотка, у Криничанському - знизилася на 1,18% (12 дол.) - до 1004 дол./сотка, у Синельниківському - зросла на 0,5% (14 дол.) - до 2805 дол./сотка.

Аналіз компанії проводиться тільки для ділянок під індивідуальне житлове будівництво, не включаючи землі з іншим цільовим призначенням.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.