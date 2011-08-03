Ціна землі в Харківській області в липні виросла на 0,63% - до 1917 дол. за сотку

Середня вартість землі в Харківській області під котеджне будівництво в липні 2011 року виросла на 0,63%, або 12 дол., - до 1917 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, найдешевшим в області залишався Чугуївський район із середнім показником 1114 дол./сотка, найдорожчим - Харківський район, де середня ціна продажу склала 1993 дол./сотка.

За даними компанії, за вказаний період вартість земельних ділянок в Харківському районі виросла на 0,61% (12 дол.) - до 1993 дол./сотка, у Дергачівському - на 0,70% (13 дол.) - до 1880 дол./сотка, у Чугуївському - на 1,36% (15 дол.) - до 1114 дол./сотка.

Аналіз компанії проводиться тільки для ділянок під індивідуальне житлове будівництво, не включаючи землі з іншим цільовим призначенням.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.