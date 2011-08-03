Вартість землі в Донецьку в липні знизилася на 1,55% - до 4709 дол. за сотку

Середня вартість землі в Донецьку під котеджне будівництво в липні 2011 року знизилася на 1,55%, або 74 дол., - до 4709 дол за сотку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, найдешевшим залишався Петровський район із середнім показником 1575 дол./сотка, найдорожчим - Ворошиловський район, де середня ціна продажу склала 11 956 дол./сотка.

За даними компанії, в травні вартість земельних ділянок у Ворошиловському районі знизилася на 3,24% (400 дол.) - до 11 956 дол./сотка, у Калінінському - на 0,15% (12 дол.) - до 7764 дол./сотка, у Київському - на 1,30% (84 дол.) - до 6 356 дол./сотка, в Кіровському - на 3,07% (93 дол.) - до 2939 дол./сотка, у Петровському - знизилася на 1,19% (19 дол.) - до 1575 дол./сотка, в Куйбишевському - на 0,93% (45 дол.) - до 4797 дол./сотка, Пролетарському - на 0,75% (14 дол.) - до 1853 дол./сотка, Ленінському районі - на 3,45% (134 дол.) - до 3745 дол./сотка.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.