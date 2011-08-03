Ціна землі у Львівській області у липні знизилася на 1,64% - до 2332 дол. за сотку

Середня вартість землі у Львівській області під котеджне будівництво в липні 2011 року знизилася на 1,64% (39 дол.) - до 2332 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії "SV Development".

Згідно з повідомленням, найдешевшим в області залишався Кам'янсько-Бузький район із середнім показником 1013 дол./сотка, найдорожчим - Пустомитівський район, де середня ціна продажу склала 2716 дол./сотка.

За даними компанії, за вказаний період вартість земельних ділянок у Пустомитівському районі знизилася на 1,88% (52 дол.) - до 2716 дол./сотка, в Яворівському - на 0,48% (9 дол.) - до 1852 дол./сотка, в Жовківському - на 1,55% (20 дол.) - до 1 270 дол./сотка, в Кам'янка-Бузькому - на 0,39% (4 дол.) - до 1013 дол./сотка , в Городоцькому - на 1,43% (25 дол.) - до 1725 дол./сотка.

Компанія проводить аналіз тільки для ділянок під індивідуальне житлове будівництво, не включаючи землі з іншим цільовим призначенням.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.