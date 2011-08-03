Київводоканал починає пілотний проект за прямими договорами про послуги з киянами

Київводоканал у серпні планує почати реалізацію пілотного проекту з надання послуг водопостачання та водовідведення за прямими договорами з киянами.

Про це повідомляє прес-служба ВАТ «Акціонерна компанія «Київводоканал».

У компанії інформують, що з цією метою створюють в якості експерименту дочірнє підприємство, яке буде укладати прямі договори з мешканцями багатоквартирних будинків. Як наголошується в повідомленні, мешканці столиці нерідко стикаються з проблемою неякісної води, яка надходить з кранів їх квартир. При цьому зазвичай, всі питання, що стосуються якості питної води, автоматично пов'язують з діяльністю Київводоканалу. Однак, Товариство відповідає тільки за воду, яка поставляється до будинку, а не безпосередньо в квартиру. Як запевняють у Київводоканалі, непоодинокі випадки, коли аналіз води перед подачею її до внутрішньобудинкових мереж свідчить про відповідність всім нормативам, в той же час показники води з крана відрізняються і не витримують вимог якості.

У компанії звертають увагу, що будинкові водопровідні мережі не знаходяться на балансі Київводоканалу. Їх правильна експлуатація та обслуговування, в тому числі періодичний ремонт і промивка, відносяться до компетенції районних житлово-комунальних господарств.

"Створення дочірнього підприємства Київводоканалу - це своєрідний компроміс, який дозволить задовольнити вимоги щодо прямого надання послуг з водопостачання та водовідведення мешканцям будинків і врегулювати відносини з житлово-комунальними районними організаціями. Тому, найближчим часом, як експеримент, вказане дочірнє підприємство візьме на себе зобов'язання експлуатації внутрішніх мереж водопроводу та каналізації кількох будинків міста Києва, а також визнає себе виконавцем послуг з централізованого водопостачання та водовідведення", - інформують у Київводоканалі.

Це означає, що жителі матимуть можливість укласти прямі договори з підприємством, здійснювати оплату послуг водопостачання та водовідведення окремо від квартирної плати, вирішити питання обліку та якості послуг і - що найважливіше - чітко розуміти, хто відповідає за якість наданих послуг.

У той же час, домосодержателі (ЖБК, ОСББ, приватні ЖЕО, тощо) зможуть визначитися і налагодити відносини з єдиною сервісною службою з обслуговування внутрішніх інженерних мереж, встановлення, ремонту та повірки лічильників.

Як повідомляється, тривалість проведення пілотного проекту - від шести до дев'яти місяців. На підставі отриманих результатів фахівцями Київводоканалу буде запропонована єдина узгоджена схема взаємин між жителями, житлово-експлуатаційними організаціями, тепло-та водопостачальники.

Як повідомляв УНІАН, у Київській міській державній адміністрації вже неодноразово заявляли, що після того, як кияни перейдуть на прямі договори з "Київенерго" та "Київводоканалом" якість відповідних послуг, які надаватимуть компанії, покращиться.

У квітні цього року "Київенерго" повідомила, що починає «пілотний» проект з виконання функцій виконавця комунальних послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води кінцевому споживачеві. Проектом охоплено котельні за адресами "Провулок Деміївський, 3" і "Вул. Китаївська, 22", які знаходяться в Голосіївському районі. Всього це 9 будинків, серед яких 5 житлових з близько 1 тис. жителів, а також лікарні, школи і приватні об'єкти.

Згідно з проектом, "Київенерго" після низки заходів укладе прямі договори з мешканцями цих будинків на виконання функцій з постачання гарячої води та централізованого опалення. За результатами проведення пілотного проекту з урахуванням позитивних і негативних висновків можна буде якісно розпочати масовий перехід на виконання функцій виконавця послуг з централізованого опалення і гарячого водопостачання мікрорайонів у всьому Києві.