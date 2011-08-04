Держуправсправами виділить ще 21 млн.грн. на ремонт президентської резиденції "Синьогора"

Державне управління справами виділить ще 21 млн. грн. на ремонт державної резиденції "Синьогора".

Про це повідомляє Вісник державних закупівель, передає «Українська правда».

Кошти підуть на завершення капітального ремонту, інженерних мереж і ремонтно-відновлювальних робіт об`єктів "Синьогори".

У 2010 році на замовлення "Резиденція "Синьогора" було виконано роботи з капітального ремонту інженерних мереж і ремонтно-відновлювальні роботи на об`єктах резиденції підприємством "Гарант" Львівської обласної організації Українського товариства глухих.

Минулого року на ремонт резиденції вже було виділено 33 млн. грн.

Резиденції "Синьогора" немає ще й 10 років, і в ній уже робили ремонт при Президенті В.ЮЩЕНКУ.

На ремонт резиденцій і держдач у Криму ДУС витратить 152 млн. грн.