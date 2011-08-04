Вартість торгових площ в Одесі знизилася на 0,42% - до 1907 дол./кв. м

Середня вартість продажу торгових площ (не в торгових центрах) на вторинному ринку Одеси в липні ц.р. знизилася на 0,42% (8 дол.) - до 1907 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, найдешевшим залишався Селище Котовського із середнім показником 1544 дол./кв. м, найдорожчим - Приморський район, де середня ціна продажу склала 2 133 дол./кв. м.

За даними компанії, за вказаний період вартість торгових приміщень у Приморському районі знизилася на 0,84% (18 дол.) - до 2 133 дол./кв. м, в районі Таїрове - знизилася на 0,59% (11 дол.) - до 1842 дол./кв. м, в районі Черемушки - зросла на 0,55% (9 дол.) - до 1 660 дол./кв. м, в районі Молдаванка - зросла на 0,88% (14 дол.) - до 1611 дол./кв. м, в Селищі Котовського - зросла на 0,59% (9 дол.) - до 1544 дол./кв. м.