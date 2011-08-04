Київській міськраді повернуті акції «Київміськбуду» на 114 млн. грн.

Київській міській раді повернуті акції Акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд» на суму понад 114 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Генпрокуратури.

Згідно з повідомленням, право власності територіальної громади Києва в особі Київської міської ради відновлено на виконання судового рішення за позовом Генеральної прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня ц.р. Вищий господарський суд України підтвердив право власності територіальної громади Києва на 80% акцій акціонерної холдингової компанії «Київміськбуд».

Влітку 2010 року стало відомо про спробу продажу в 2009 році пакета акцій АХК «Київміськбуд» в розмірі 80% за 114 млн. грн. компанії ТОВ «Новий регіон». Генеральна прокуратура оскаржила цю правочинну дію в суді. 29 жовтня 2010 Господарський суд Києва визнав право власності територіальної громади міста на 80% акцій компанії, а 18 січня 2011 Київський апеляційний господарський суд підтвердив це рішення.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» - найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належать київській територіальній громаді і перебувають в управлінні Київської міськдержадміністрації.

У холдинг входять 40 відкритих акціонерних товариств, в яких «Київміськбуд» володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство - на правах асоційованих членів.

У 2010 році «Київміськбуд» ввів в експлуатацію 210,5 тис. кв. м житла в Україні, з них 205,1 тис. кв. м - в Києві і 5,4 тис. кв. м - у регіонах (у Севастополі).