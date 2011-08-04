Вартість торгових площ в Донецьку виросла на 0,26% - до 1 538 дол./кв. м

Середня вартість продажу торгових приміщень (не в торгових центрах) на вторинному ринку Донецька в липні ц.р. виросла на 0,26% (на 4 дол.) - до 1 538 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, найдешевшим залишався Петровський район із середнім показником 1029 дол./кв.м, найдорожчим - Ворошиловський район, де середня ціна продажу склала 1919 дол./кв.м.

За даними компанії, за вказаний період середня вартість продажу торгових приміщень у Ворошиловському районі знизилася на 0,67% - (13 дол.) - до 1 919 дол./кв. м, у Київському районі - виросла на 0,37% (6 дол.) - до 1644 дол./кв. м, в Калінінському районі - виросла на 1,87% (28 дол.) - до 1 523 дол./кв. м, в Ленінському районі - виросла на 0,69% (9 дол.)-до 1 314 дол./кв. м, в Куйбишевському районі - виросла на 0,86% (11 дол.) - до 1 287 дол./кв. м, в Пролетарському районі - виросла на 1,43% (17 дол.) - до 1 209 дол./кв. м, в Будьонівському районі - знизилася на 0,93% (11 дол.) - до 1172 дол./кв. м, в Кіровському районі - знизилася на 0,53% (6 дол.)-до 1 125 дол./кв. м, в Петровському районі - виросла на 2,49% (25 дол.)-до 1029 дол./кв. м.