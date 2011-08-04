Вартість торгових приміщень в Харкові виросла на 0,81% - до 1 361 дол./кв. м

Середня вартість продажу торгових приміщень на вторинному ринку Харкова виросла на 0,81% (11 доларів) - до 1 361 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, найдешевшим залишався Орджонікідзевський район з середнім показником 1 165 дол./кв. м, найдорожчим - Київський район, де середня ціна продажу склала 1 690 дол./кв. м.

За даними компанії, за вказаний період вартість торгових площ в Київському районі виросла на 1,14% (19 дол.) - до 1 690 дол./кв. м, у Дзержинському районі - виросла на 1,06% (17 дол.) - до 1 618 дол./кв. м, в Ленінському районі - знизилася на 0,36% (5 дол.) - до 1376 дол./кв. м, у Жовтневому районі - виросла на 0,63% (8 дол.) - до 1 276 дол./кв. м, у Фрунзенському районі - виросла на 1,52% (19 дол.) - до 1 269 дол./кв. м, в Московському районі - виросла на 0,98% (12 дол.) - до 1 239 дол./кв. м, в Комінтернівському районі - виросла на 0,65% (8 дол.) - до 1 230 дол./кв. м, в Червонозаводському районі - виросла на 0,50% (6 дол.) - до 1 208 дол./кв. м, в Орджонікідзевському районі - знизилася на 0,34% (4 дол.) - до 1 165 дол./кв. м.