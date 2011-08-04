Вартість торгових площ в Дніпропетровську виросла на 1,13% - до 1 517 дол./кв. м

Середня вартість продажу торгових площ (не в торгових центрах) на вторинному ринку Дніпропетровська в липні ц.р. виросла на 1,13% (17 дол.) - до 1 517 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, у липні найдешевшим залишався Амур-Нижньодніпровський район із середнім показником 1 242 дол./кв. м, найдорожчим - Жовтневий район, де середня ціна продажу склала 1 766 дол./кв. м.

За даними компанії, за вказаний період середня вартість торговельних площ у Жовтневому районі виросла на 0,91% (16 дол.) - до 1 766 дол./кв. м, у Бабушкінському районі - виросла на 0,70% (12 дол.) - до 1 723 дол./кв. м, в Червоногвардійському районі - виросла на 1,35% (22 дол.) - до 1 650 дол./кв. м, в Кіровському районі - виросла на 0,25% (4 дол.) - до 1581 дол./кв. м, в Індустріальному районі - виросла на 1,94% (25 дол.) - до 1 312 дол./кв. м, у Самарському районі - виросла на 1,04% (13 дол.) - до 1 264 дол./кв. м, в Ленінському районі - виросла на 1,96% (24 дол.) - до 1 250 дол./кв. м, в Амур-Нижньодніпровському районі - виросла на 0,40% (5 дол.) - до 1242 дол./кв. м.