У Києві в липні здано в оренду 1405 квартир - експерт

У Києві в липні ц.р. здано в оренду 1405 квартир. Про це УНІАН повідомили в агентстві нерухомості SV Realty (консалтингової компанії SV Development).

Згідно з повідомленням, найбільший попит мали однокімнатні квартири (44% угод), 39% припадає на двокімнатні квартири і 17% - на об'єкти з трьома кімнатами і більше.

При цьому максимальна кількість угод (43%) припадає на квартири вартістю до 4,5 тис. грн. на місяць, 39% - в ціновій категорії від 4,5 до 7 тис. грн. і 18% - у категорії понад 7 тис. грн.

Нагадаємо, за підсумками червня 2011 року в Києві було здано в оренду 1 360 квартир.