У Києві в липні найбільшим попитом користувалися квартири вартістю до 50 тис. дол

На вторинному ринку житла Києва в липні ц.р. найбільшим попитом користувалися однокімнатні квартири вартістю до 50 тис. дол

Про це йдеться в огляді ринку купівлі-продажу житлової нерухомості за підсумками травня мережі агентств нерухомості RealDruzi, переданому агентству НІАН.

Згідно з оглядом, також попитом користувалися двокімнатні квартири вартістю до 70 тис. дол і трикімнатні квартири вартістю до 80 тис. дол. При цьому квартири економ-класу у віддалених районах Києва користувалися попитом за рахунок зниження ціни в процесі торгу. Найменшим попитом у липні мали квартири вартістю понад 300 тис. дол.

У мережі агентств зазначили, що протягом липня в структурі пропозиції квартир за кількістю кімнат традиційно переважали двокімнатні (32%), трикімнатні (33%) і однокімнатні (25%) квартири. Найменше в липні на ринку пропонувалося багатокімнатних квартир (більше чотирьох кімнат) - 10%.

За даними RealDruzi, середня заявлена ​​вартість квартир у Києві в липні в порівнянні з червнем не змінилася і склала 2 179 дол./кв.м.

На думку фахівців компанії, у серпні кількість пропозицій квартир на ринку купівлі-продажу житла істотно не зміниться. Фахівці компанії припускають, що деякі власники відкладуть продаж квартир до початку осені, тому що будуть розраховувати на осіннє підвищення цін.

«Рівень попиту в серпні залишиться на рівні липня. Істотних змін вартості квартир в серпні, в порівнянні з липнем, не передбачається», - вважають у компанії.

Довідка УНІАН. Мережа агентств нерухомості RealDruzi - українська компанія, основною сферою діяльності якої є надання сервісів у сфері купівлі-продажу та оренди житлової і комерційної нерухомості.

У базі компанії представлено понад 60 000 об'єктів житлової та комерційної нерухомості м. Києва і Київської області.