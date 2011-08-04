"XXI століття" продав ТЦ «Квадрат Лук'янівка» за 14 млн. дол. для реструктуризації боргу

Девелоперська компанія «XXI століття» продала торговий центр «Квадрат Лук'янівка» в Києві за 14 млн. дол. компанії Monkar Limited для реструктуризації кредиту на суму 32,7 млн. дол., виданого «Укрсиббанком».

Про це йдеться в повідомленні компанії, розміщеному на сайті Лондонської фондової біржі.

Згідно з повідомленням, на першому етапі реструктуризації "Укрсиббанк" передав довгострокові кредити Kyivsky Kashtany LLC, Khrizolit LLC, Torgovy Centre A CJSC і Kvadrat Ukraine CJSC на загальну суму в 32,7 млн. дол. третім особам, що входять в групу.

На другому етапі заборгованість в 12,1 млн. дол. була скасована за умови, що «XXI Століття» виплатить частину боргу в 16,6 млн. дол. негайно, а 4 млн. дол. - до 12 травня 2012.

На третьому етапі для виплати 16,6 млн. дол. «XXI Століття» продала компанії Monkar Limited ТЦ «Квадрат Лук'янівка» за 14 млн. дол., уклавши опціон на зворотний викуп торгового центру протягом 5 років від дати продажу.

Як повідомляв УНІАН, компанія «XXI Століття» провела реструктуризацію заборгованості на суму 222 млн. дол. У результаті реструктуризації основним акціонером компанії став О.САЛМІН, який зайняв посаду генерального директора компанії.

25 січня ц.р. була проведена реструктуризація заборгованості компанії «XXI Століття», в результаті якої власники облігацій «XXI Століття» на 175 млн. дол. отримали частку в компанії.

Крім того, для залучення 20 млн. дол. компанія емітувала 268,4 млн. акцій на користь компанії Ovaro. Таким чином, частка Ovaro в капіталі компанії склала 60,1%.

75% Ovaro належать О.САЛМІНУ, 25% - компанії Reachcom, підконтрольної Renaissance Group Holdings Limited.

Довідка УНІАН. Компанія «XXI Століття» - український девелопер. З грудня 2005 року акції компанії котируються на Лондонській фондовій біржі (залучено 139 млн. дол.) У травні 2007 року компанія здійснила випуск євробондів і залучила 175 млн. дол. під розвиток проектів нерухомості в Україні. Торгівля акціями компанії на Лондонській фондовій біржі була призупинена через неоприлюднення аудованої фінансової звітності за 2009 рік. З 26 січня ц.р. торгівля акціями девелопера відновлена.