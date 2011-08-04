Нацкомпослуг до кінця року перевірить тарифи тепло- і водопостачальних підприємств

Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг має намір перевірити тарифи тепло- і водопостачальних підприємств до кінця цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив член Нацкомпослуг Юрій ХІВРИЧ.

"Ми маємо до кінця року щодо кожного підприємства-ліцензіата знати, яка у нього собівартість, які витрати і куди вони йдуть. Сьогодні у нас таких 193 підприємства теплопостачання і 68 - по воді", - сказав він.

Голова комісії Валерій САРАТОВ уточнив, що по воді підлягають ліцензуванню комісією 69 ліцензіатів – це все міста з чисельністю населення більш як 100 тис. осіб.

«Цей ринок по воді ми закриваємо на 80%, 20% ліцензій, що залишилися, видають обласні державні адміністрації. Є 299 ліцензіатів по теплу, і ми з них закриваємо 98,8%, тобто практично всі ті котельні, що виробляють теплову енергію більш ніж 20 Гкал", - повідомив він.

За словами голови комісії, з 69 ліцензіатів по воді до комісії звернулося 38, проте з урахуванням повернутих неякісно підготовлених документів на розгляді комісії залишилися документи 10 ліцензіатів, а по теплу - 53 компанії подали документи, із них на розгляді – 18.

Довідка УНІАН. У 2010 році для забезпечення єдиного підходу до формування економічно обгрунтованих тарифів для підприємств – природних монополістів було ухвалено Закон України «Про Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України». Мінрегіонбуд розробив і подав на розгляд Президента проект указу щодо створення НКРРКП.

1 червня ц.р. прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг буде створена і почне працювати до вересня.

8 липня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом створив Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України.