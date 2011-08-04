Нацкомпослуг розповіла, що буде з тарифами на ЖКП

В Україні планується ввести єдиний порядок формування тарифів на житлово-комунальні послуги (ЖКП), а не єдині тарифи для населення по всій країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив член Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг Юрій ХІВРИЧ.

«У нас був затверджений постановою Кабміну порядок на тариф по воді і теплу. Коли НКРЕ (Національна комісія регулювання електроенергетики – УНІАН) узяла на себе ці функції, вона свій порядок сформувала. У нас вийшло так, що для підприємств, які одержують ліцензії в обладміністрації, - один порядок, а для ліцензіатів – інший порядок. Тому ці документи були відпрацьовані і вироблений один порядок на тепло, один порядок на воду, на утримання житлових будинків, на газ і електроенергію. Ці всі п`ять порядків об`єднані в одну постанову Кабміну, яка сьогодні говорить про те, що це єдина методика розробки і затвердження тарифів на території України. Але не йдеться про вирівнювання тарифів на всій території», - сказав він.

Ю.ХІВРИЧ уточнив, що порядок був розроблений Міністерством з питань ЖКГ і ухвалений Кабміном, але зараз направлений на повторний розгляд через реструктуризацію міністерства.

У свою чергу, член комісії Валерій КАЛЬЧЕНКО додав, що такі порядки формування тарифів на теплову енергію, питну воду, газ, електроенергію для поставки населенню діяли окремо, але вони не передбачали формування тарифів на виробництво, транспортування і поставку теплової енергії, а також в них не була визначена структура собівартості тарифу.

«До цього ліцензіат йшов до цінової інспекції, формував і захищав свої витрати, і цінова інспекція робила висновки про собівартість однієї гігакалорії або одного метра кубічного питної води. З цими висновками ліцензіат йшов до місцевих органів місцевої влади, і ті ухвалювали рішення і затверджували тариф. Після цього не було зворотного зв`язку, як та структура тарифу виконувалася ліцензіатом при здійсненні своїх зобов`язань. На сьогодні… ліцензіат захищатиме як рівень тарифів, так і структуру собівартості. І контролюватися будуть витрати по структурі собівартості… Це і будуть функції нової комісії», - пояснив він.

Голова комісії Валерій САРАТОВ також повідомив, що розроблено сім методик затвердження втрат підприємств, що надають комунальні послуги. «Вони перебувають у стані затвердження, і Мінрегіонбуд планує їх затвердити наказом і після цього затвердити в Мінюсті", - додав він.

В.КАЛЬЧЕНКО уточнив, що методики формування втрат і витрат – це нормування енергетичних ресурсів, які використовуються при відпуску 1 куб. м питної води і 1 гігакалорії тепла, щоб доставити їх до споживача.

«Це база, яка є підставою для того, щоб ми могли приймати матеріали від наших ліцензіатів для захисту собівартості тарифів…» - сказав він.

В.КАЛЬЧЕНКО зазначив, що процедура розгляду комісією документів від тепло- і водопостачальних підприємств займатиме 30 днів.

Він також додав, що розроблено щомісячні, поквартальні і річні форми звітності для ліцензіатів, ненадання яких вважається порушенням і дозволить комісії провести перевірку підприємства.