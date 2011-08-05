У Херсоні запускають пілотний проект по роздільній утилізації сміття

У Херсоні запускають пілотний проект по роздільній утилізації побутового сміття.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі мерії обласного центру, пілотний проект з роздільного збору твердих побутових відходів (ТПВ) протягом серпня-вересня поточного року буде впроваджувати відділ комунального господарства та благоустрою міста.

За інформацією начальника міськуправління комунального господарства Олександра КАЛЮЖНОГО, визначено 6 ділянок, в основному в центрі міста, на яких проводиться апробація проекту - вул. Залізнична, просп. Ушакова, пл. Свободи, 40 років Жовтня.

За інформацією А.КАЛЮЖНОГО, на зазначених ділянках ТПВ будуть збирати з поділом на дві групи: перша - пластмаса, скло і папір, друга - харчові відходи. Для такого поділу встановлені окремі сміттєві контейнери.

Проект впроваджено з метою вдосконалення порядку надання послуг з вивезення побутових відходів, створення ефективних умов для захисту прав споживачів.

Проте яким буде продовження пілотного проекту в перспективі, А.КАЛЮЖНИЙ не повідомив.

Як повідомляв УНІАН, аналогічний пілотний проект у 2007 році проводився в райцентрі Генічеськ Херсонської області, де сміття сортувалося на 4 групи. Оператором сортування та утилізації ТПВ в Генічеську була київська компанія «Амако». Однак про повноцінне впровадження даної системи утилізації сміття в Генічеську пізніше не повідомлялося.