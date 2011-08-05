Вартість офісних площ в Харкові в ІІ кварталі знизилася на 21,5% - до 8177 грн./кв. м

Середня вартість продажу офісних площ в Харкові в II кварталі ц.р. знизилася на 21,5% в порівнянні з I кварталом ц.р. - до 8177 грн./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії "Авантаж" (Харків).

За інформацією служби маркетингу компанії, рівень вартості офісів «знизили» кілька недобудованих будинків, які були запропоновані до продажу. Приміщення позиціонуються власниками як офісні і продаються за низькими, адекватним для недобудови цінами.

У компанії відзначили, що середня вартість офісних площ класу «В» на кінець другого кварталу склала 8177 грн./кв. м, класу «С» - 3618 грн./кв. м.

При цьому в II кварталі ц.р. середня вартість оренди офісів у Харкові знизилася на 5% в порівнянні з I кварталом ц.р. - до 83,5 грн./кв. м. «Здешевлення оренди носить сезонний характер і пов'язано з невисокою активністю орендарів, яка є традиційною для періоду відпусток», - вважають фахівці компанії.

За даними компанії, вартість оренди офісів класу «А» у другому кварталі ц.р. склала 160 грн./кв. м, класу «B» - 90 грн./кв. м, класу «С» - 71 грн./кв. м.

Як зазначили фахівці служби маркетингу, в сукупній пропозиції офісних площ Харкова 25% займає продаж, 75% - оренда.

Довідка УНІАН. Інвестиційно-будівельна корпорація «Авантаж» (м. Харків) здійснює свою діяльність у чотирьох напрямках: девелопмент, будівництво, інвестиційна діяльність та корпоративне управління підприємствами.

«Макрокап Групп» (Makrocap Group, м. Харків) - девелоперський холдинг, що надає послуги в сфері девелопмента від розробки концепцій і проектування до будівництва та управління готовими об'єктами нерухомості різного типу. Група також реалізує проекти у Львові, Одесі, Криму та українських Карпатах.