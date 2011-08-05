Вартість офісних площ в Одесі знизилася на 0,27% - до 1 тис. 824 дол./кв. м

Середня вартість офісних площ (не в бізнес-центрах) на вторинному ринку Одеси в липні ц.р. знизилася на 0,27% (5 дол.) - до 1824 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, в липні ц.р. найдешевшим залишався селище Котовського із середнім показником 1454 дол./кв. м, найдорожчим - Приморський район, де середня ціна продажу склала 2063 дол./кв. м.

За даними компанії, за вказаний період середня вартість офісних площ в Приморському районі знизилася на 0,34% (7 дол.) - до 2 063 дол./кв. м, в районі Таїрове - знизилася на 1,08% (19 дол.) - до 1 747 дол./кв. м, в районі Черемушки - зросла на 0,96% (15 дол.) - до 1 573 дол./кв. м, в районі Молдаванка - знизилася на 0,88% (13 дол.) - до 1 462 дол./кв. м, в селищі Котовського - зросла на 0,48% (7 дол.) - до 1 454 дол./кв. м.