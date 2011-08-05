Вартість офісних площ у Львові знизилася на 0,06% - до 1746 дол./кв.м

Середня вартість продажу офісних площ (не в бізнес-центрах) на вторинному ринку Львова в липні ц.р. знизилася на 0,06% (1 дол.) - до 1 746 дол./кв. м

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, найдешевшим залишався Сихівський район із середнім показником 1 500 дол./кв. м, найдорожчим - Галицький район, де середня ціна продажу склала 2 216 дол./кв. м.

За даними компанії, за вказаний період середня вартість офісних площ у Галицькому районі знизилася на 0,40% (9 дол.) - до 2 216 дол./кв. м, у Франківському районі - знизилася на 1,16% (20 дол.) - до 1 707 дол./кв. м, у Залізничному районі - виросла на 0,82% (13 дол.) - до 1594 дол./кв. м, у Личаківському районі - знизилася на 0,63% (10 дол.) - до 1 573 дол./кв. м, у Шевченківському районі - виросла на 0,91% (14 дол.) - до 1 555 дол./кв. м, у Сихівському районі - виросла на 2,32% (34 дол.) - до 1 500 дол./кв. м.