Вартість офісних площ в Донецьку знизилася на 0,07% - до 1 442 дол./кв.м

Середня вартість офісних площ (не в бізнес-центрах) на вторинному ринку Донецька в липні ц.р. знизилася на 0,07% (1 дол.) - до 1 442 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, в липні ц.р. найдешевшим залишався Петровський район із середнім показником 913 дол./кв. м., найдорожчим - Ворошиловський район, де середня ціна продажу склала 1 832 дол./кв. м.

За даними компанії, за вказаний період середня вартість офісних приміщень в Ворошиловському районі знизилася на 0,22% (4 дол.) - до 1832 дол./кв. м, у Київському районі - знизилася на 0,93% (14 дол.) - до 1 488 дол./кв. м, в Калінінському районі - знизилася на 0,94% (13 дол.) - до 1 377 дол./кв. м, в Ленінському районі - виросла на 1,07% (13 дол.) - до 1 233 дол./кв. м, в Куйбишевському районі - знизилася на 0,34% (4 дол.) - до 1 181 дол./кв. м, в Будьонівському районі - виросла на 1,30% (15 дол.) - до 1 167 дол./кв. м, в Пролетарському районі - виросла на 1,51% (17 дол.) - до 1 144 дол./кв. м, в Кіровському районі - виросла на 0,73% (8 дол.) - до 1 108 дол./кв. м, в Петровському районі - виросла на 1,22% (11 дол.) - до 913 дол./кв. м.