Вартість офісних площ в Харкові в липні виросла на 0,16% - до 1242 дол./кв.м

Середня вартість продажу офісних площ (не в бізнес-центрах) на вторинному ринку Харкова в липні ц.р. виросла на 0,16% (2 дол.) - до 1242 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, у липні найдешевшим залишався Фрунзенський район із середнім показником 1 115 дол./кв. м., найдорожчим - Київський район, де середня ціна продажу склала 1 549 дол./кв. м.

За даними компанії, за вказаний період середня вартість офісних приміщень в Київському районі знизилася на 0,32% (5 дол.) - до 1 549 дол./кв. м, у Дзержинському районі - знизилася на 0,54% (8 дол.) - до 1 460 дол./кв. м, в Ленінському районі - знизилася на 0,24% (3 дол.) - до 1 264 дол./кв. м, в Комінтернівському районі - виросла на 1,23% (14 дол.) - до 1 148 дол./кв. м, в Московському районі - виросла на 1,06% (12 дол.) - до 1 142 дол./кв. м, у Жовтневому районі - знизилася на 0,78% (9 дол.) - до 1141 дол./кв. м, в Червонозаводському районі - виросла на 0,44% (5 дол.) - до 1 137 дол./кв. м, в Орджонікідзевському районі - виросла на 1,08% (12 дол.) - до 1 121 дол./кв. м, у Фрунзенському районі - знизилася на 0,45% (5 дол.) - до 1 115 дол./кв. м.