Вартість офісних площ в Дніпропетровську зросла на 0,29% - до 1 394 дол./кв.м

Середня вартість продажу офісних приміщень (не в бізнес-центрах) на вторинному ринку Дніпропетровська в липні ц.р. виросла на 0,29% (4 дол.) - до 1 394 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, у липні найдешевшим залишався Ленінський район з середнім показником 1 145 дол./кв. м, найдорожчим - Жовтневий район, де середня ціна продажу склала 1646 дол./кв. м.

За даними компанії, за вказаний період середня вартість офісних приміщень в Жовтневому районі виросла на 0,67% (11 дол.) - до 1 646 дол./кв. м, у Бабушкінському районі - зросла 0,68% (11 дол.) - до 1 639 дол./кв. м, в Червоногвардійському районі - знизилася на 0,20% (3 дол.) - до 1479 дол./кв. м, в Кіровському районі - знизилася на 0,70% (10 дол.) - до 1 413 дол./кв. м, в Амур-Нижньодніпровському районі - виросла на 0,94% (11 дол.) - до 1 185 дол./кв. м, у Самарському районі - виросла на 0,42% (5 дол.) - до 1 183 дол./кв. м, в Індустріальному районі - знизилася на 0,26% (3 дол.) - до 1 170 дол./кв. м, в Ленінському районі - виросла на 2,23% (25 дол.) - до 1 145 дол./кв. м.