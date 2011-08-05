Попов обіцяє вже в серпні розпочати фінансування ремонтів будинків, у яких створені ОСББ

Київська влада планує вже у серпні розпочати фінансування ремонтів будинків, у яких створені ОСББ. Про це повідомив голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

Зокрема, він зазначив, що Програма реформування житлово-комунального господарства України передбачає утворення на добровільних засадах до 1 січня 2015 року співвласників багатоквартирних будинків. Саме в ці терміни киянам, які утворили ОСББ, буде надаватись грантова підтримка на проведення ремонту того житлового фонду, де вони проживають.

«Наші кроки уже в цьому році спрямовані на підтримку ініціатив киян, які хочуть створити ОСББ, і буквально вже з серпня місця ми розпочинаємо фінансування капітального ремонту чи реконструкції житла, де існують чи плануються створення таких об’єднань», – сказав О.ПОПОВ.