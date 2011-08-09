Держземагентство хоче включити до Держземкадастру дані про земельні ділянки Києва

Державне агентство земельних ресурсів України очікує, що у вересні поточного року будуть внесені зміни до закону про Державний земельний кадастр щодо включення до нього даних про земельні ділянки Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив голова Держземагентства Сергій ТИМЧЕНКО.

«Я дуже сподіваюся, що у вересні народні депутати ухвалять зміни до закону про земельний кадастр, і місто Київ буде рівноправним нарівні з іншими містами України», - сказав він.

Керівник агентства пояснив, що існуюча редакція закону передбачає виключення для Києва у плані внесення інформації про земельні ділянки столиці в єдину автоматизовану систему державного земельного кадастру. «Я хочу, щоб були внесені зміни до закону про земельний кадастр по частині Києва, щоб виключити Київ як виняток», - зазначив він.

С.ТИМЧЕНКО додав, що поки що не бачить політичної волі з боку керівництва міста щодо внесення інформації про землі Києва до кадастру.

За даними керівника департаменту Держземагентства Євгена БЕРДНИКОВА, Державний земельний кадастр складається з програмно-апаратного забезпечення, картографічного забезпечення і інформаційного наповнення.

Планується, що до 1 січня 2012 року вся раніше накопичена інформація з документації щодо землеустрою населених пунктів України буде перенесена в єдину автоматизовану систему, і з цього дня кадастр буде відкритим для користувачів на сайті відомства. При цьому Є.БЕРДНИКОВ зазначив, що на сьогодні Київ не передавав Держземагентству інформацію про земельні ділянки столиці для внесення до кадастру.

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України № 3613–VI «Про Державний земельний кадастр», ухвалений Верховною Радою 7 липня.

Закон визначає, що Державний земельний кадастр – єдина державна геоінформаційна система відомостей про землі, розташовані у межах Державного кордону України, про їх цільове призначення, обмеження у їх використанні, а також даних про кількісну і якісну характеристику земель, їх оцінку, про розподіл земель між власниками і користувачами.

Закон набуває чинності з 1 січня 2012 року, окрім ряду пунктів.