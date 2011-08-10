Вартість первинної нерухомості у Києві в липні виросла на 0,4% - до 13187 грн/кв.м

Середня вартість житла на первинному ринку Києва у липні ц.р. виросла на 0,4% - до 13187 грн/кв.м, повідомляє інформаційно-аналітичний портал «Столична нерухомість».

Як зазначається в повідомленні, за липень середня вартість житла економ-класу знизилася на 0,4% - до 9762 грн/кв.м, бізнес-класу - зросла на 0,1% - до 14600 грн/кв.м, преміум-класу - знизилася на 0,5% - до 20849 грн/кв.м.

У той же час з початку поточного року середня вартість житла у київських новобудовах зросла на 1,2%.

За даними порталу, пропозиція квартир в липні на ринку новобудов Києва зменшилася на 4,2% щодо червня. У структурі пропозицій первинного житла переважають новобудови економ-класу - 56%, новобудови бізнес-класу складають 27% від загальної кількості, преміум-класу - 17%.

У липні були відновлено або розпочато продажі квартир в чотирьох новобудовах економ-класу. Призупинено або взагалі припинено продажі квартир в одній новобудові економ-класу і п'яти об'єктах бізнес-класу.

Моніторинг ринку первинної нерухомості Києва здійснюється ІАП «Столична нерухомість» щомісячно на підставі даних, наданих відділами продажів інвестиційно-будівельних компаній. У звіті проаналізовано 139 новобудов 63 компаній.