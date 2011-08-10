Затверджено методику визначення витрат води

Міністерство з питань житлово-комунального господарства затвердило Методику визначення індивідуальних технологічних нормативів використання води (ІТНВВ) у процесі виробництва гарячої води і при наданні послуг з централізованого постачання гарячої води.

Про це йдеться у наказі міністерства № 55 від 7 липня п.р., розміщеному на сайті Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства.

Згідно з документом, методика регламентує порядок розрахунку технологічних витрат води на виробництво і транспортування гарячої води, витрат і неврахованих витрат води з системи централізованого гарячого водопостачання при транспортуванні та постачанні гарячої води, а також витрат води на господарсько-питні потреби працівників підприємства, зайнятих у процесі виробництва гарячої води, і на утримання території у належному санітарному стані.

Методика передбачає, що розроблений проект індивідуальних технологічних нормативів використання води узгоджується з територіальними органами Міністерства екології і природних ресурсів, Державного агентства водних ресурсів. До проекту додається пояснювальна записка з розрахунками і обґрунтуванням ухвалених в проекті рішень.

Для підприємств – суб`єктів природних монополій проект затверджується Національною комісією регулювання ринку комунальних послуг; для підприємств, створених на базі майна комунальної власності, – виконавчим комітетом сільської, селищної або міської ради; для підприємств, створених на базі майна спільної власності територіальних громад, – районною, обласною державною адміністрацією.

Термін дії індивідуальних технологічних нормативів використання води становить три роки з дати їх затвердження.