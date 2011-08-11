«Київміськбуд» у ІІ півріччі планує ввести в експлуатацію 236 тис. кв. м житла в Києві

Акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд» в другому півріччі цього року планує ввести в експлуатацію близько 236 тис. кв. м житла в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив віце-президент ХК «Київміськбуд» Василь КОЗАЧУК під час об`їзду об`єктів компанії.

За його словами, на третій квартал ц.р. заплановано введення в експлуатацію житла загальною площею близько 81 тис. кв. м (три секції житлового будинку по Червонозоряному проспекту, 150-162, житлові будинки по вул. Коперніка, 11, Алма-Атинській, 109, будинок №11 у мікрорайоні «Осокорки-6», три секції 6-секційного будинку №4 у мікрорайоні «Позняки-2»).

При цьому в четвертому кварталі ц.р. холдинг має намір ввести в експлуатацію ще 6 житлових будинків, загальною площею близько 155 тис. кв. м в Києві (зокрема, житлові будинки №2, 6, 10 в мікрорайоні «Позняки-2»).

За словами начальника управління організації будівництва ХК «Київміськбуд» Петра ЗАБУРАННОГО, житловий будинок №6 у другому мікрорайоні масиву «Позняки» бере участь в програмі доступного житла (де 50% вартості квартири сплачує покупець, 30% - з держбюджету, 20% - з місцевого бюджету). Він додав, що в 3-секційному 25-поверховому будинку на 389 квартир близько 30 квартир проінвестовано за програмою доступного житла. Введення будинку в експлуатацію заплановане на грудень 2011 року.

П.ЗАБУРАННИЙ відзначив, що житловий будинок №4 у другому мікрорайоні масиву «Позняки» планується ввести в експлуатацію у вересні 2011 року. П`ятисекційний 25-поверховий будинок загальною площею 59,4 тис. кв. м розрахований на 670 квартир.

За даними В.КОЗАЧУКА, у першому півріччі компанія ввела в експлуатацію 5 житлових будинків загальною площею близько 66 тис. кв. м в столиці (зокрема, житловий будинок №4-б у мікрорайоні «Позняки-2», по вул. Правди, 5, по вул. 40-річчя Жовтня, 30-32).

Як повідомляв УНІАН, ХК «Київміськбуд» у 2010 році заявляла про плани в 2011 році ввести в експлуатацію 268 тис. кв. м житла в Києві, а найближчими роками - вводити в експлуатацію по 300 тис. кв. м житла на рік.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належать київській територіальній громаді й перебуває в управлінні Київської міськдержадміністрації.

До холдингу входять 40 відкритих акціонерних товариств, в яких «Київміськбуд» володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство – на правах асоційованих членів.

У 2010 році «Київміськбуд» увів в експлуатацію 210,5 тис. кв. м житла в Україні, з них 205,1 тис. кв. м – у Києві і 5,4 тис. кв. м – у регіонах (у Севастополі).