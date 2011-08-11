До вересня відкриють під заселення два будинки для постраждалих від «Еліта-Центр»

Акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд» до вересня ц.р. відкриє під заселення два житлових будинки – по вул. Лайоша Гавро, 1 в Оболонському районі і по просп. Маяковського, 1-3 у Деснянському районі, частину квартир в яких буде передано постраждалим від діяльності групи компаній «Еліта-Центр».

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив віце-президент ХК «Київміськбуд» Василь КОЗАЧУК під час об`їзду об`єктів компанії.

«Будинки по просп. Маяковського, 1-3 і вул. Лайоша Гавро, 1 вже введено в експлуатацію. Урочисте відкриття будинків під заселення і вручення ключів від квартир постраждалим від афери «Еліта-Центр» відбудеться орієнтовно 20 серпня. Про точну дату буде повідомлено пізніше», - сказав він.

В.КОЗАЧУК уточнив, що будинок по вул. Маяковського, 1-3 введено в експлуатацію в червні цього року. Житловий 12-25-поверховий будинок на 2 секції розрахований на 170 квартир, із яких по 68 однокімнатних і трикімнатних і 34 двокімнатних. Площа ділянки під забудову становить 0,5 га. Загальна площа квартир у будинку становить 11,9 тис. кв. м, площа нежитлових приміщень – 604,4 кв.м.

Замовником будівництва об`єкту виступає КП «Київське інвестиційне агентство», генпроектувальником – ТОВ «Фірма «Житлобудпроект», генпідрядником – ПАТ «Домобудівний комбінат №4.

При цьому роботи з будівництва житлового будинку по вул. Лайоша Гавро, 1 завершено в серпні ц.р. Двосекційний 19-23-поверховий будинок розрахований на 220 квартир, із яких 108 однокімнатних, 32 двокімнатних, 70 трикімнатних, 10 чотирикімнатних. Житлова площа будинку становить 24,3 тис. кв. м, площа нежитлових приміщень – 1,6 тис. кв.м. Площа ділянки під забудову становить 0,675 га.

Замовником будівництва об`єкту виступає КП «Київське інвестиційне агентство», генпроектувальником – Інститут «Київжитлопроект” ВАТ “Київпроект”, генпідрядником – ВАТ Трест «Київміськбуд-3».

У холдингу повідомили, що всі квартири в цих будинках продано.

Крім того, В.КОЗАЧУК підтвердив раніше озвучені холдингом плани про початок освоєння в поточному році ще шести земельних ділянок, де буде побудовано житлові будинки, частину квартир в яких буде передано постраждалим від "Еліта-Центр". Зокрема, йдеться про ділянки по вул. Драгоманова, 40 (Дарницький район), на перетині вул. Вірменській і Харківського шосе, по вул. Ревуцького, 7-в (Дарницький район) і вул. Радунській, 28-32 (Деснянський район).

Як повідомляв УНІАН, раніше ХК «Київміськбуд» планувала в другому кварталі 2011 року ввести в експлуатацію житловий будинок по вул. Лайоша Гавро, а в другому півріччі 2011 року - житловий будинок по просп. Маяковського на Троєщині.

За даними президента ХК «Київміськбуд» Михайла ГОЛИЦІ, в будинку по вул. Лайоша Гавро постраждалим інвесторам планується передати 61 квартиру, а по вул. Маяковського, 1-3 – 39 квартир.

24 травня 2011 року ХК «Київміськбуд» відкрила під заселення житловий будинок по пр. Правди, 5-б, 25% квартир в якому одержали інвестори «Еліта-Центр».

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належать київській територіальній громаді і перебувають в управлінні Київської міськдержадміністрації.

До холдингу входять 40 відкритих акціонерних товариств, в яких «Київміськбуд» володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство – на правах асоційованих членів.

У 2010 році «Київміськбуд» увів в експлуатацію 210,5 тис. кв. м житла в Україні, з них 205,1 тис. кв. м – в Києві та 5,4 тис. кв. м – у регіонах (у Севастополі).