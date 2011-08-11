«Київміськбуд» до вересня відкриє три дитячі садки в Києві

Акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд» до 1 вересня ц.р. планує відкрити три дитячі садки в Києві – по вул. Осіння, 33 у Святошинському районі, дитсадок №14 у шостому мікрорайоні житлового масиву «Осокорки-Північні» і дитсадок №28 на масиві «Позняки-2» у Дарницькому районі столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам віце-президент ХК «Київміськбуд» Василь КОЗАЧУК під час об`їзду об`єктів компанії.

За його словами, здача в експлуатацію дитсадків у Дарницькому районі запланована до 24 серпня.

В.КОЗАЧУК відзначив, що дитячі садки починали будуватися за власні кошти компанії, а добудовувалися за кошти з міського бюджету. На добудову трьох дитсадків з місцевого бюджету Києва було виділено 67,5 млн. грн.

За даними холдингу, дитсадок №14 розрахований на 220 місць. Загальна площа триповерхової будівлі з басейном становить 7,2 тис. кв. м, корисна площа – 5,1 тис. кв.м. Площа земельної ділянки становить 3,9 тис. кв.м. Будівництво об`єкту почалося в березні 2008 року.

Віце-президент компанії також відзначив, що поряд з дитячим садком планується будівництво школи на 1 тис. 650 місць. Він додав, що об`єкт, який будуватиметься за кошти місцевого бюджету, цього року планується включити в програму соціально-економічного розвитку Києва. Почати будівництво школи компанія має намір до кінця цього року, здати об`єкт в експлуатацію – до 1 вересня 2012 року.

В.КОЗАЧУК повідомив, що дитсадок №28 на масиві «Позняки-2» розрахований на 260 місць. Загальна площа триповерхової будівлі з басейном становить 7,3 тис. кв. м, корисна площа – 6,5 тис. кв.м. Будівництво об`єкту почалося в 2007 році.

За його даними, дитячий садок по вул. Осінній розрахований на 115 місць.

Як повідомляв УНІАН, раніше ХК «Київміськбуд» у 2010-2011 рр. планувала ввести в експлуатацію чотири дитячі садки в Києві.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належать київській територіальній громаді й перебувають в управлінні Київської міськдержадміністрації.

До холдингу входять 40 відкритих акціонерних товариств, в яких «Київміськбуд» володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство – на правах асоційованих членів.

У 2010 році «Київміськбуд» увів в експлуатацію 210,5 тис. кв. м житла в Україні, з них 205,1 тис. кв. м – у Києві і 5,4 тис. кв. м – у регіонах (у Севастополі).