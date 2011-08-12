Мінінфраструктури продовжило термін подачі заявок на добудову Дарницького вокзалу

Міністерство інфраструктури продовжило термін подачі інвестиційних заявок на конкурс із залучення інвесторів для завершення будівництва пасажирського вокзального комплексу на станції Дарниця в Києві до 12 вересня поточного року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства.

Як зазначається у повідомленні, представлення конкурсних пропозицій проходитиме з 19 по 29 вересня 2011 року, а в цілому конкурс триватиме до 7 листопада 2011 року.

У міністерстві пояснили, що конкурсна пропозиція має містити, зокрема, інвестиційний проект будівництва другої черги пасажирського вокзального комплексу на станції Дарниця, графіки його реалізації з термінами розробки проектної документації, початку і закінчення виконання будівельно-монтажних робіт, введення в експлуатацію об`єкту інвестування.

Друга черга Дарницького вокзального комплексу включає в себе будівництво головної будівлі вокзалу з центральним тунелем, відкритої автостоянки на 300-350 машиномісць з 2-рівневим підземним паркінгом, завершення будівництва головного перону, зовнішніх мереж водопостачання і водовідведення, інших інженерних мереж.

У прес-службі відзначили, що на сьогодні споруджено залізобетонний каркас будівлі вокзалу на 7 поверхів і тунель без обробки і інженерних мереж.

Передбачається, що зони обслуговування пасажирів і відвідувачів комплексу будуть об`єднані за допомогою ескалаторів, сходів, а також підйомників для малорухливих груп населення.

Одночасна місткість вокзального комплексу становитиме у дальньому сполученні 2700 пасажирів, в приміському - 1600 пасажирів.

Орієнтовна кошторисна вартість другої черги будівництва становить 1 792 842,653 тис. грн. відповідно до техніко-економічного обґрунтування, затвердженого розпорядженням Кабінету міністрів України № 758 від 19 вересня 2007 р.

Замовником будівництва виступає Державне територіальне галузеве об`єднання «Південно-Західна залізниця».

Довідка УНІАН. Будівництво Дарницького вокзального комплексу розпочате в 2004 році на підставі розпорядження Кабміну від 31 березня 2004 р. № 192-р «Про будівництво пасажирського вокзального комплексу на станції «Дарниця» у Києві». Розпорядженням Кабміну від 19 вересня 2007 р. № 758-р затверджено ТЕО будівництва. Роботи щодо пасажирського вокзалу, за допомогою якого планувалося розвантажити вокзал станції «Київ-Пасажирський», наприкінці 2009 року були припинені в очікуванні інвестора.

«Конкурси для визначення інвестора проводилися неодноразово, і навіть практично були підписані договори на початок робіт, проте через кризу вони були припинені», - відзначив тоді начальник Південно-Західної залізниці Олексій КРИВОПІШИН.

У вересні 2010 р. О.КРИВОПІШИН говорив, що для добудови Дарницького вокзалу необхідно близько 100 млн. євро інвестицій.