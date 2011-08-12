Київ додатково отримав з держбюджету 600 млн. грн. на розвиток ЖКГ

15:02, 12 серпня 2011
Нерухомість
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Київ отримав з державного бюджету додатково близько 600 млн. грн., які будуть спрямовані на розвиток житлово-комунального господарства міста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив сьогодні голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ.

Він нагадав, що змінами до держбюджету Києву влітку було виділено 1 млрд. 500 млн. грн. додаткових коштів, які, зокрема, буде витрачено на будівництво об’єктів інфраструктури, мостів, шляхопроводів, розв’язок, а також на благоустрій.

«Але значна сума близько 600 млн. грн. – це кошти, які ми витратимо на розвиток житлово-комунального господарства», - наголосив О.ПОПОВ. За його словами, фінансування буде спрямовано на ремонт під’їздів, капітальний ремонт внутрішньо-квартальних проїздів, внутрішньо квартальних мереж, освітлення. При цього з міського бюджету, як додав О.ПОПОВ, також буде виділено кошти на ремонт покрівель, капремонт та реконструкцію ліфтів. «Ми цього року дуже велику програму зробимо з одного і другого джерел фінансування. Впевнений, що в листопаді, якщо ми поглянемо на проблеми, які зараз і які будуть тоді, то вже дуже багато питань знімемо», - прокоментував О.ПОПОВ.

Він також зазначив, що до відповідних робіт планується залучати київські підприємства та київських будівельників, що дасть поштовх розвитку економіки столиці.

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