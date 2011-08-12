За програмою доступного житла в Києві планують побудувати цього року 1,5 тис. квартир

За програмою доступного житла влада Києва планує цього року побудувати та здати 1500-1700 квартир.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив сьогодні голова Київської міської державної адмінітсрації Олександр ПОПОВ.

«В цьому році ми здамо 1 млн. 400 тис. квадратних метрів житла. Це буде один з найкращих показників Києва за роки незалежності України. І серед цього обсягу будівництва приблизно 1500-1700 квартир, які ми будуємо за програмами підтримки інвесторів «70/30» та «50/50» - сказав О.ПОПОВ.

Зокрема, сьогодні на Нивках, на вулиці Баумана, 25-29, було здано в експлуатацію та вручено ключі від квартир сім’ям киян, які покращили свої житлові умови за рахунок таких змішаних програм фінансування житла. Так, 56 квартир у цій новобудові профінансовані за програмою «70/30». Серед тих, хто отримав ключі: постраждалі від аварії на Чорнобильській АЕС, працівники МВС, родини учасників війти або бойових дій, інваліди війни, а також родини, які мають інші пільги, і 21 родина із загальної черги киян. Загалом у будинку 167 квартир.

У багатоповерхівці також функціонуватиме амбулаторія сімейного лікаря, яка зможе обслуговувати 9,5 тис. дорослих киян і 2,4 тис. дітей, її потужність – 45 відвідувань за зміну. Прийом громадян здійснюватимуть два лікарі-терапевти, які мають спеціалізацію сімейного лікаря, а також лікар-педіатр.

Будинок був збудований у стислі терміни – будівництво розпочалось в січні цього року. На місці новобудови раніше були два двоповерхові будинки, побудовані в 1953 році. Для реалізації проекту було відселено 38 родин. Кошторисна вартість будівництва - 99,8 млн. грн., з яких 10,4 млн. – кошти міського бюджету; 16,6 млн. грн. – кошти населення за програмою «70/30» і 72,7 млн. грн. – залучені кошти фізичних осіб.

На сьогодні в Києві, за даними КМДА, нараховується 19 тис. 245 сімей, що виявили бажання поліпшити свої житлові умови за вказаною програмою фінансування («70/30»). На сьогоднішній день в столиці будується близько 20 будинків, в яких фінансування передбачено також за рахунок програм «50/50» і «70/30», з яких 10 планується ввести в експлуатацію в цьому році. В бюджеті міста на змішані програми з будівництва житла цього року передбачено загалом майже 83 млн. грн.