До початку Євро-2012 в Україні немає жодного проблемного об'єкта – керівники УЄФА
04:53, 15 серпня 2011Нерухомість
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За триста днів до початку Євро-2012 в Україні немає жодного проблемного об`єкта.
Про це заявили керівники УЄФА Мішель ПЛАТІНІ та Джанні ІНФАНТІНО, передає 5 канал.
Реконструкція стадіону «Олімпійський» у Києві завершена на 90%. Роботи на львівському стадіоні планують завершити у жовтні. Тоді ж відкриється і комплекс у Києві.
Спортивні арени у Харкові та Донецьку вже як два роки готові приймати відвідувачів.
Також до кінця року розширять й повітряні ворота країни – аеропорт "Бориспіль". Новий термінал має збільшити пасажиропотік удвічі – до 12 мільйонів людей на рік.
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