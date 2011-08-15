Янукович: будівельна індустрія - один із головних індикаторів розвитку економіки

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав працівників будівельної галузі з професійним святом і підкреслив, що держава покладає великі надії на будівельну індустрію як одного з головних індикаторів розвитку і стабільності вітчизняної економіки.

Про це йдеться у вітанні глави держави, текст якого розміщено на його офіційному сайті.

«Ваша практична діяльність – це реальний внесок в оновлення міст, селищ і сіл нашої країни, коли будуються нові об`єкти освіти, охорони здоров`я, спортивні споруди, відновлюються храми, пам`ятки історії й культури», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Президент відзначив, що будівельники активно впроваджують новітні технології, використовують найсучасніші матеріали, будівельну техніку та устаткування, вивчають і застосовують останні досягнення світової науки і практики містобудування.

Глава держави побажав працівникам будівельної галузі міцного здоров`я, успіхів, натхнення і благополуччя.