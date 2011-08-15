Введення в експлуатацію житла у першому півріччі знизилося на 16%

В Україні за січень-червень ц.р. введено в експлуатацію 2 млн 728,8 тис. кв. м житла, що на 16% менше, ніж за аналогічний період 2010 року.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, із загального обсягу 547 тис. кв. м (або 20% загального обсягу житла) введено в експлуатацію відповідно до Тимчасового порядку введення в експлуатацію завершених приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, побудованими без дозволу на виконання будівельних робіт.

У Держстаті відзначили, що темпи обсягів введеного житла порівняно з першим півріччям 2010 року без урахування житла, введеного відповідно до Тимчасового порядку, склали 133,3%, що пояснюється тим, що прийняття в експлуатацію, згідно з Тимчасовим порядком, завершилося, а новий порядок почне діяти з другого півріччя п.р.

Більше половини (50,7%) загального обсягу житла введено в експлуатацію в будинках з двома та більше квартирами, 48,6% - в одноквартирних будинках і 0,7% - у гуртожитках.

Питома вага житла введеного в експлуатацію у міських поселеннях становила 76,3% загального обсягу (за перше півріччя 2010 р. - 64,3%), у сільській місцевості - 23,7% (за перше півріччя 2010 р. - 35,7% ).

За даними Держстату, у Києві та Київській області збудовано 35,2% загального обсягу житла, ще 24,3% - у Криму, Івано-Франківській, Львівській та Одеській областях. Зокрема, у першому півріччі ц.р. в Києві введено в експлуатацію 532,7 тис. кв. м житла, що на 51,6% більше обсягів аналогічного періоду 2010 року.

При цьому за рахунок коштів держбюджету в першому півріччі ц.р. введено в експлуатацію 20,9 тис. кв. м житла, що в 4 рази більше відповідного періоду 2010 року. Частка житла, побудованого за рахунок держкоштів, склала 0,8% загальнодержавного обсягу.

У Держстаті відзначили, що за січень-червень ц.р. введено в експлуатацію 25,1 тис. квартир, з них у міських поселеннях - 21 тис., у сільській місцевості - 4,1 тис. квартир. Середній розмір квартири становив 106,1 кв. м загальної площі, при цьому в сільській місцевості - 156,2 кв.м, у міських поселеннях - 96,3 кв. м. Серед побудованих квартир переважають двокімнатні (29,7% від загальної кількості) і однокімнатні (28,9%) квартири.

Довідка УНІАН. В Україні у першому кварталі ц.р. введено в експлуатацію 1 млн 456,1 тис. кв. м житла, що на 1,4% менше, ніж за аналогічний період 2010 року.

В Україні у 2010 році введено в експлуатацію 9 млн 339,3 кв. м житла, що на 45,9% більше, ніж за аналогічний період 2009 року.

У 2009 році в Україні було введено в експлуатацію 6,4 млн кв. м житла, що на 39% менше, ніж у 2008 році.

У 2008 році в Україні було введено в експлуатацію 10 млн 496 тис. кв. м житла, що на 2,5% більше, ніж у 2007 році.