Будівельні підприємства України збільшили обсяги робіт на 13,6%

Будівельні підприємства України у січні-липні цього року збільшили обсяги робіт на 13,6% порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 26 млрд 492,7 млн грн.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, за вказаний період будівельні підприємства збільшили обсяги робіт з підготовки будівельних ділянок на 13,8% - до 1 млрд 486,1 млн грн, з будівництва будівель та споруд - збільшили на 16%, до 22 млрд 561, 9 млн грн, з установлення інженерного устаткування будівель і споруд - знизили на 4,5%, до 2 млрд 300,4 млн грн, із завершення будівництва - знизили на 13,6%, до 109,9 млн грн, з оренди будівельної техніки з оператором - збільшили на 27,3%, до 34,4 млн грн.

У Держстаті відзначили, що за характером будівництва роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння склали 79,8% від загального обсягу, роботи з капітального ремонту - 13,6%, з поточного ремонту - 6,6%.

Зокрема, будівельні підприємства Києва у січні-липні ц.р. збільшили обсяг робіт на 13,1% порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 6 млрд 437,5 млн грн, виконавши 24,3% від загальнодержавного обсягу робіт.

Як повідомляв УНІАН, будівельні підприємства України у січні-червні цього року збільшили обсяги робіт на 14,5% порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 20 млрд 889,8 млн грн.

Довідка УНІАН. Будівельні підприємства України у 2010 році знизили обсяги робіт на 5,4% порівняно з аналогічним періодом 2009 року - до 43 млрд 174,9 млн грн.