Київ має намір з 2012 р. щорічно виділяти по 150 квартир потерпілим від «Еліта-Центр»

Київська влада планує з 2012 року щорічно передавати по 150 квартир постраждалим від діяльності групи компаній «Еліта-Центр», тоді як у поточному році їм було передано лише 133 квартири.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ під час урочистого відкриття будинку під заселення по пр. Маяковського, 1-3, у Деснянському районі, в якому передбачені квартири для потерпілих інвесторів.

«Ми обов`язково виконаємо наше зобов`язання перед ошуканими вкладниками, і десь по 150 квартир щорічно видаватимемо», – сказав він.

За словами О.ПОПОВА, зокрема, потерпілим від афери передано 42 квартири загальною площею 2,95 тис. кв. м, або 25% від площі усіх 170 квартир будинку.

Голова КМДА також повідомив, що 19 серпня потерпілим від афери «Еліта-Центр» будуть передані ще 60 квартир у двохсекційних 19-23-поверхових житлових будинках по вул. Лайоша Гавро на 220 квартир.

Як повідомляв УНІАН, акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд» до вересня ц.р. відкриє під заселення два житлові будинки – по вул. Лайоша Гавро, 1, в Оболонському районі і по просп. Маяковського, 1-3, у Деснянському районі, частина квартир в яких буде передана постраждалим від діяльності групи компаній «Еліта-Центр».

У травні 2011 року ХК «Київміськбуд» передала 31 квартиру в будинку по пр. Правди, 5-б, першим інвесторам, потерпілим від афери «Еліта-Центр».

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належать київській територіальній громаді і знаходяться в управлінні Київської міськдержадміністрації.

До складу холдинг входять 40 відкритих акціонерних товариств, в яких «Київміськбуд» володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство – на правах асоційованих членів.