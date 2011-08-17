Обсяги житлового будівництва у Києві збільшилися на 51% - Попов

Обсяги житлового будівництва у Києві збільшилися на 51% порівняно з минулим роком.

Про це повідомив голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ під час прес-конференції після засідання Кабінету міністрів, поінформували УНІАН у прес-службі КМДА.

«У Києві вже введено в експлуатацію 532 тис. кв. м. житла. До Дня Незалежності України будуть здані ще 8 нових будинків. У рамках цих проектів ми також реалізовуємо програму будівництва доступного житла, зокрема за програмою 70х30. Сьогодні майже 20 тис. киян хотіли б узяти участь у цій програмі», – сказав О.ПОПОВ.

Так, напередодні Дня Незалежності буде введено в експлуатацію нові будинки у Дніпровському, Голосіївському, Шевченківському та Деснянському районах.

Також О.ПОПОВ наголосив, що цього року столична влада розпочала вирішувати проблему постраждалих від діяльності групи компаній «Еліта-Центр». Так, 73 квартири вже передані ошуканим інвесторам, ще 60 квартир люди отримають напередодні Дня Незалежності. Загалом до кінця року нові помешкання отримають 133 ошукані інвестори.