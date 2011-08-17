Суд скасував рішення Київради про передачу ТОВ «Історія міста» ділянок на Інститутській

Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов прокуратури столиці та скасував рішення Київради про надання і продаж ТОВ «Історія міста» земельних ділянок на вулиці Інститутська, 3, в Печерському районі Києва, площею 1,2 га.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

В прокуратурі зазначають, що йдеться про передачу землі охоронної зони садиби-пам’ятки національного значення - будівлі інституту шляхетних дівчат «Жовтневий палац» та території, включеної до Програми розвитку зеленої зони в Києві.

Як повідомляв УНІАН, у 2006 році був оголошений інвестиційний конкурс щодо забудови ділянки з довгобудом на Інститутській, 3. Його виграло ТОВ «Історія міста». Згідно з умовами конкурсу, ТОВ мало передати під майбутній Музей історії Києва 10 тис. 700 кв. м зведених на цій території площ. Додатково воно також мало сплатити кошти за знесення будівлі, яка там існувала понад 20 років, не використовувалась і перебувала в аварійному стані. У лютому 2007 року Київрада дала дозвіл на знесення будівлі незавершеного будівництва на вул. Інститутській, натомість «Історія міста» перерахувала до бюджету Києва кошти за недобудову.

15 березня 2007 р. Київрада прийняла рішення про передачу ділянки площею 1,23 га на Інститутській, 3, ТОВ «Історія міста» в оренду на 5 років.

24 грудня 2009 р. сесія міськради прийняла рішення щодо погодження звіту про експертну грошову оцінку двох земельних ділянок на вул. Інститутській, 1-3, у Печерському районі столиці та продаж зазначених земельних ділянок ТОВ «Історія міста». Відразу після цього фракція БЮТ в Київраді висловила обурення з приводу прийнятого рішення, оскільки вважає, що продаж вказаної землі здійснено за безцінь. Так, за даними БЮТ, понад один гектар землі на вулиці Інститутській було продано по 30 тис. грн. за 100 квадратних метрів.