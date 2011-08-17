Мінрегіонбуд скоротить кількість суб'єктів з надання ЖКП населенню

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України планує переглянути кількість суб`єктів з надання житлово-комунальних послуг (ЖКП) для населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України Олександр АЛІПОВ під час круглого столу «Партнерство ОСББ, теплопостачальних підприємств та інших виконавців житлово-комунальних послуг».

За його словами, міністерство планує переглянути ситуацію, коли існує виробник, постачальник і виконавець житлово-комунальних послуг, оскільки це вносить плутанину у взаємини між зазначеними суб`єктами і споживачами послуг.

«Мають бути тільки виробник і споживач, або постачальник і споживач. Якщо ми це зробимо, то все встане швидко на свої місця», - вважає О.АЛІПОВ.

На думку першого заступника міністра, в типовому договорі на надання комунальних послуг слід також прописати відповідальність квартиронаймачів.

«Якщо ми зараз доручимо нашим фахівцям, продумаємо типовий договір між, скажімо, тепломережею і ОСББ, то там пропишемо відповідальність не тільки взаємну між цими двома структурами, а й конкретних квартиронаймачів у цьому ж договорі», - сказав він.