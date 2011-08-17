Обладнання будинків лічильниками води і тепла може стати обов'язковим

В Україні до 1 січня 2015 року планується обов`язкове обладнання житлових багатоквартирних і приватних будинків побудинковими приладами обліку води і тепла.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у законопроекті «Про комерційний облік теплової енергії і води у сфері комунальних послуг», презентований сьогодні Міністерством регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства» під час круглого столу «Партнерство ОСББ, теплопостачальних підприємств та інших виконавців житлово-комунальних послуг».

Згідно з документом, комерційний (приладовий) облік теплової енергії/води – це визначення за допомогою вузла обліку обсягу споживання та/чи реалізації теплової енергії/об`єму води, на підставі якого проводяться взаєморозрахунки між споживачами і суб`єктами господарювання, що надають послуги з централізованого опалення, централізованого постачання тепловою енергією, холодної і гарячої води. Облік води лічильниками, встановленими у квартирах багатоквартирних будинків, не є комерційним.

Планується, що централізоване постачання споживачів тепловою енергією для потреб опалення і гарячого водопостачання здійснюється за умови її обов`язкового комерційного обліку: для фізичних осіб – власників будівель з 1 січня 2014 року; для юридичних осіб, що здійснюють управління багатоквартирним будинком, – з 1 січня 2015 року; для інших споживачів – з 1 січня 2013 року.

Також передбачається, що централізоване постачання споживачів холодною (питною) і гарячою водою здійснюється за умови її обов`язкового комерційного обліку: для фізосіб – власників будівель (зокрема власників/співвласників приватних садибних будинків) – з 1 січня 2014 року; для юросіб, що здійснюють управління багатоквартирним будинком, - з 1 січня 2015 року; для інших споживачів (зокрема дачних, садових і гаражних кооперативів, власників індивідуальних гаражів) – з 1 січня 2013 року.

Порядок і особливості здійснення комерційного обліку теплової енергії і води при наданні послуг з централізованого опалення, централізованого постачання тепловою енергією, холодною і гарячою водою встановлюється Кабінетом міністрів.

Планується, що норми цього закону не поширюються на будівлі, що перебувають в аварійному стані, або старі, які підлягають зносу, або в яких планується провести реконструкцію чи капремонт до 1 січня 2015 року.

Виконавцями робіт з встановлення приладів обліку можуть бути суб`єкти господарювання, які здійснюють діяльність у сфері теплопостачання, постачання холодною і гарячою водою, інші суб`єкти, які одержали відповідні дозволи на виконання цих робіт.

Планується, що фінансування робіт з установки у багатоквартирних будинках лічильників здійснюватиметься відповідно до державних і місцевих цільових програм за рахунок коштів державного та/чи місцевих бюджетів, коштів власників/співвласників будинків. Установка лічильників у приватних садибних будинках та інших будівлях фінансується за рахунок їх власників. Роботи з установки лічильників в будівлях, що перебувають у власності фізосіб-підприємців і юросіб, фінансуються за рахунок їх коштів.

У законопроекті також зазначається, що у разі відмови власників/співвласників житлових будинків від установки лічильників тепла і води, постачальники послуг мають право у тримісячний термін після попередження припинити надання таких послуг, окрім послуг з централізованого опалення в опалювальний період.

Документ також передбачає штрафи в розмірі від 10 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у разі порушення власниками/співвласниками будівель і суб`єктом господарювання у сфері комунальних послуг норм даного закону, які призвели до без облікового споживання тепла і води. Штрафи в розмірі від 20 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян передбачаються за ухилення від виконання або невчасного виконання рішень і розпоряджень органів, уповноважених на здійснення держконтролю щодо дотримання норм даного закону.

Кабінету міністрів рекомендується у шестимісячний термін розробити і затвердити державну цільову програму забезпечення комерційного обліку теплової енергії і води у сфері комунальних послуг.

У міністерстві відзначили, що даний законопроект вже розглядався у Кабінеті міністрів, і наступного тижня планується до повторного розгляду урядом.