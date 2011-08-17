Вартість житла на первинному ринку Харкова в липні стабілізувалася

Середня вартість житла на первинному ринку Харкова в липні ц.р. залишалася на рівні минулого місяця.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі корпорації «Авантаж» (м. Харків).

За даними служби маркетингу корпорації, середня вартість житла преміум-класу становить 13650 грн. за кв. м. При цьому вартість житла бізнес-класу і економ-класу зросла на 0,1% - до 9377 грн./кв. м і 5495 грн./кв. м відповідно.

У компанії відзначили, що в липні ц.р. на харківському ринку первинної житлової нерухомості помітно підвищився рівень попиту у зв`язку із загрозою технічного дефолту в США. «Підвищенню попиту, перш за все, сприяли прогнози економістів, які пророкують зниження курсу долара в разі оголошення дефолту. Інтерес до купівлі квартир проявляли городяни, які розглядають придбання нерухомості як один з варіантів збереження коштів», - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. Інвестиційно-будівельна корпорація «Авантаж» (м. Харків) здійснює свою діяльність у чотирьох напрямках: девелопмент, будівництво, інвестиційна діяльність та корпоративне управління підприємствами.

«Макрокап Груп» (Makrocap Group, м. Харків) - девелоперський холдинг, що надає послуги в сфері девелопменту від розробки концепцій і проектування до будівництва та управління готовими об`єктами нерухомості різного типу. Група також реалізує проекти у Львові, Одесі, Криму та українських Карпатах.