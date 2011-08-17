На добудову першочергових об'єктів необхідно понад 77 млрд. грн. – Мінрегіонбуд

В Україні на добудову першочергових 5,3 тис. об`єктів незавершеного будівництва, за пропозиціями регіонів, необхідно понад 77 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства.

За словами міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Анатолія БЛИЗНЮКА, першочергові зусилля мають бути зосереджені на добудові об`єктів державної і комунальної власності – шкіл, дитячих садків, лікарень, інженерних мереж.

Водночас, на думку міністра, добудова житла, до якого залучено кошти населення, має бути на особливому контролі міністерства і обласних держадміністрацій.

За даними інвентаризації об`єктів незавершеного будівництва, яку провело міністерство, станом на 1 серпня п.р. у країні налічується понад 18 тис. недобудов, більше половини з яких розпочато до 2000 року, а 2 тисячі – за радянських часів.

Зокрема, у стадії незавершеного будівництва перебувають: 4 тис. житлових будинків загальною площею 17 млн. кв. м на 193 тис. квартир; 700 шкіл на 160 тис. місць; 300 дошкільних навчальних закладів на 30 тис. місць; 450 лікарень на 25 тис. місць; 180 фельдшерсько-акушерських пунктів (ФАП) і амбулаторій на 1300 відвідувань на зміну; 900 об`єктів водопостачання, 700 – водовідведення, 500 – теплопостачання, лінії електропередач, транспортні споруди тощо. При цьому у комунальній власності перебуває 41% довгобудів, у державній – 13%.

За даними прес-служби, більше за все нежилих довгобудів зосереджено у Криму, Донецькій, Хмельницькій, Житомирській, Івано-франківській і Львівській областях (від 700 до 1100 об`єктів). Недобудованого житла найбільше у Донецькій (526 будівель), Харківській (395) і Житомирській (291) областях.

За інформацією забудовників, понад 10 тисячі недобудов (57% загальної кількості) планується добудувати, на майже 3 тисячах (15%) – остаточно припинити будівництво і списати витрати, ще 3 тисячі (16%) – продати або перепрофілювати.

За даними регіонів, у цілому для завершення будівництва об`єктів, які можуть бути введені в експлуатацію, необхідно близько 237,9 млрд. грн., з яких майже 55,9 млрд. грн., - на житлові довгобуди, інші - на нежилі і інженерні споруди.

Мінрегіонбуд опрацьовує пропозиції обласних державних адміністрацій щодо заходів державного і місцевого рівня для завершення будівництва.

Зокрема, міністерство розглядає варіанти створення спеціальної координаційної ради, визначення джерел фінансування на 2012 рік. Міністерство вивчає доцільність створення державного будівельного банку (який надавав би кредити за ставками нижчими, ніж у комерційних банках, заснованого на досвіді донецької програми “Будуємо разом”), і запровадження місцевого будівельного збору на недобудови.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства спільно з місцевими державними адміністраціями мають до 1 серпня п.р. завершити повну інвентаризацію об`єктів незавершеного будівництва.

Довідка УНІАН. Станом на 1 січня п.р. в Україні кількість незавершених об`єктів будівництва становила 18,3 тис. об`єктів, з яких 6,5 тис. (35,4%) перебували у стадії будівництва, а на 11,8 тис. (64,6%) будівництво тимчасово припинене або законсервоване.