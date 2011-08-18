ДІУ рефінансувала іпотечні кредити на 22 млн грн

Державна іпотечна установа (ДІУ) рефінансувала 81 кредит на загальну суму близько 22 млн грн, виданий банками-партнерами громадянам на придбання квартир.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДІУ.

Як зазначається у повідомленні, ДІУ рефінансує іпотечні кредити, надані банками за стандартами ДІУ на придбання громадянами житла не тільки в об'єктах будівництва, завершення яких здійснюється за підтримки установи, але і в будинках, зданих в експлуатацію. Ставка рефінансування банків-партнерів становить 11% річних, ставка кредитування населення - в середньому 14-15% річних у гривні.

Як повідомляв УНІАН, Державна іпотечна установа (в поточному році рефінансує банки на суму 1,5 млрд грн для завершення будівництва житлових об'єктів з високим ступенем готовності та видачі іпотечних кредитів населенню в Україні.

Довідка УНІАН. Державна іпотечна установа в Україні створена постановою Кабінету Міністрів 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, отриманих від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів - юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. За паперами видається 100% державна гарантія.

У вересні 2010 року Кабмін виключив з пріоритетних видів діяльності ДІУ функції щодо сприяння будівництву, а також щодо забезпечення реалізації державних програм із забезпечення житлом громадян України.