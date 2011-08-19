ДІУ погасила іпотечні облігації серії «А» на 30 млн. грн.

Державна іпотечна установа 16 серпня поточного року здійснила погашення звичайних іпотечних облігацій серії «А» в розмірі 30 млн. грн. і виплату процентного доходу за останній (дванадцятий) купонний період.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДІУ.

Згідно з повідомленням, ставка прибутковості за цією серією становила 9,5% річних у гривні.

Нагадаємо, звичайні іпотечні облігації серії «А» були розміщені 4 вересня 2008 року на загальну номінальну вартість 30 млн. грн.

Довідка УНІАН. Державна іпотечна установа в Україні створена постановою Кабінету міністрів 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, одержаних від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів – юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. За паперами видається 100% державна гарантія.

У вересні 2010 року Кабмін виключив з пріоритетних видів діяльності ДІУ функції щодо сприяння будівництву, а також забезпечення реалізації державних програм із забезпечення житлом громадян України.