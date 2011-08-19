В Україні обсяг субсидій на оплату ЖКП зріс на 63 млн. грн. – до 97 млн. грн.

У січні-липні 2011 року жителям України було призначено субсидії на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 97,2 млн. грн., що на 63,4 млн. грн. більше, ніж у січні-липні 2010 року.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, із загальної суми в міській місцевості субсидії призначено у розмірі 86,2 млн. грн., у сільській – 11 млн. грн.

Субсидії на відшкодування витрат на оплату ЖКП у січні-липні 2011 року було призначено 804,2 тис. сімей (94,3% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями), із них у міській місцевості – 640,6 тис., у сільській – 163,6 тис. Порівняно з січнем-липнем 2010 року кількість сімей, яким були призначені субсидії, збільшилася на 448,7 тис., або в 2,3 разу.

Середній розмір призначеної субсидії на одну сім`ю в липні ц.р. збільшився порівняно з липнем 2010 року на 10,3% – до 73 грн.

Серед регіонів найбільший розмір призначених субсидій зафіксовано в Києві і Полтавській області (181,7 - 146,1 грн.), найменший – у Закарпатській, Херсонській і Рівненській областях (11,8 - 17,8 грн.).

Довідка УНІАН. У 2010 році жителям України було призначено субсидії на оплату житлово-комунальних послуг на суму 237,4 млн. грн., що на 94 млн. грн. більше, ніж у 2009 році.