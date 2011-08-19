Попов обіцяє призупинити скандальне будівництво на Троєщині

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ запевняє, що столична влада не дозволить продовжувати скандальне будівництво на Троєщині, доки не переконається у законності підстав для його ведення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ПОПОВ сказав сьогодні на прес-конференції, коментуючи побиття людей, які вчора брали участь в акції протесту проти будівництва торговельного центру на проспекті Маяковського, 40-54.

«Безумовно, ми зробимо все, щоб протистояння припинилося. Це дуже прикро, що відбулися такі події. Я вважаю, що вони для сучасного стану і сучасного життя неприпустимі, їх ніколи не повинно бути в нашому місті», - наголосив О.ПОПОВ.

Зокрема він зазначив, що необхідно з’ясувати законність даного будівництва, проаналізувати наявні документи та дозволи.

«Ми не дамо можливості вести забудову на даній території, доки не з’ясуємо ситуацію відносно її законності», – сказав О.ПОПОВ.

Також він зауважив, що при вирішенні даного питання обов’язково буде врахована думка мешканців прилеглих будинків.

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня на Троєщині було жорстоко побито людей, які захищають зелену територію біля своїх будинків на вулиці Маяковського. Ввечері близько тисячі мешканців мікрорайону зібралися біля будмайданчику і намагалися не пропустити на нього будівельну техніку. Проти людей було застосовано сльозогінний газ, декілька осіб отримали травми важкими предметами.

Лідер фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київраді Тетяна МЕЛІХОВА і столична організація партії «Фронт Змін» заявили, що будівництво торговельного центру на Маяковського ведеться незаконно.

За даними прес-служби фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київраді, що рішення Київради № 483/317 про землевідведення на просп. Маяковського, 40-54 АК "Київміськбуд" було видане 1 жовтня 2007 року. «Перші громадські слухання, нібито проведені забудовниками, були сфабриковані. На других слуханнях громада висловилась категорично проти будівництва, що підтверджено 2292 підписами мешканців навколишніх будинків. Третіх слухань, яких вимагала комісія Київради зі скандальних будівництв, так і не відбулося», - стверджує прес-служба фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київраді.

Сьогодні столична міліція повідомила, що почала перевірку за фактом інциденту, що виник учора увечері між будівельниками і мешканцями прилеглих до будмайданчика будинків на проспекті Маяковського у Києві.